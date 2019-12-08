Davutoğlu ve ekibi mal varlığını açıklayacak

Davutoğlu'nun parti kurma girişimlerinin ardından AKP'nin hedefi haline gelen İstanbul Şehir Üniversitesi tartışması, ‘Ahmet Davutoğlu ve ekibi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Şehir Üniversitesi üzerinden yaşanan tartışma sonrası mal varlıklarını açıklayacak’ duyurusunun yapılmasıyla devam ediyor.

Euronews Türkçe'nin haberine göre; Davutoğlu'nun birkaç gün içerisinde resmi olarak açıklayacağı yeni muhalefet partisinin kurucular kurulunda yer alan üst düzey bir yetkili, Davutoğlu ve kurucular kurulunun tüm üyelerinin, partinin kuruluşuyla birlikte mal varlıklarını açıklayacakları bilgisini verdi.

Davutoğlu, Erdoğan'ın kendisi ile ilgili "Bunlar Halkbank'ı dolandırdılar" sözlerine yanıt olarak, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan dahil olmak üzere yaşayan tüm eski cumhurbaşkanları, başbakanlar, kamu bankalarının bağlı olduğu bakanlar ile ailelerinin mal varlıklarının araştırılmasını önermiş ve "Ben şahsım adına artık üyesi olmadığım yüce TBMM'ye hesap vermekten bir an bile imtina etmem" demişti.