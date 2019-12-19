Davutoğlu: Bunu ilk defa söylüyorum, televizyona çıkarmadılar

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Taksim Toplantıları "Gelecek Vizyonu" buluşmasında konuştu.
Davutoğlu "Başkanlık Referandumu" olarak bilinen 2017 Referandumuna muhalefet ettiğini, ancak o dönem bunu anlatacak televizyon kanalı bulamadığını iddia etti.
Davutoğlu, şöyle konuştu:
“Anayasal sistemimiz baştan aşağıya yenilenmek zorunda” diyen Ahmet Davutoğlu devamında şunları söyledi:
“2017 referandumuna haklı olarak eleştirenler var ‘madem o zaman karşıydınız neden bunu açıklamadınız’ diye.
O zaman bu itirazların hepsini Sayın Cumhurbaşkanına o zaman Sayın Başbakana yazılı olarak da sözlü olarak da verdim.
O günlerde bunu da ilk defa burada söylüyorum; o günlerde bizi televizyona çıkarıp da bu konuları paylaşacak tek bir televizyon programı çıkmadı.”