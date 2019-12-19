Davutoğlu: Bunu ilk defa söylüyorum, televizyona çıkarmadılar

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 2017 referandumuna karşı çıktığını neden açıklamadığı sorusuna 'televizyona çıkarmadılar' yanıtını verdi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Taksim Toplantıları "Gelecek Vizyonu" buluşmasında konuştu.

Davutoğlu "Başkanlık Referandumu" olarak bilinen 2017 Referandumuna muhalefet ettiğini, ancak o dönem bunu anlatacak televizyon kanalı bulamadığını iddia etti.

Davutoğlu, şöyle konuştu:

“Anayasal sistemimiz baştan aşağıya yenilenmek zorunda” diyen Ahmet Davutoğlu devamında şunları söyledi:

“2017 referandumuna haklı olarak eleştirenler var ‘madem o zaman karşıydınız neden bunu açıklamadınız’ diye.

O zaman bu itirazların hepsini Sayın Cumhurbaşkanına o zaman Sayın Başbakana yazılı olarak da sözlü olarak da verdim.

O günlerde bunu da ilk defa burada söylüyorum; o günlerde bizi televizyona çıkarıp da bu konuları paylaşacak tek bir televizyon programı çıkmadı.”