Davos'ta Barzani-Çavuşoğlu buluşması

Davos Zirvesi kapsamında İsviçre’de bulunan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü.

Davos Zirvesi kapsamında İsviçre’de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ile bir araya geldi.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nden yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Irak’taki son durum, bölgedeki gelişmeler, "terör tehdidine karşı mücadele" konuları ele alındı.

"Erbil-Ankara ilişkilerinin de ele alındığı görüşmede her iki taraf da karşılıklı ilişkilerin geliştirilmesinin önemine, bölgede istikrar ve huzurun sağlanması için karşılıklı işbirliğine vurgu yapıldı" denildi.