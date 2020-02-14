Datça açıklarında deprem: AFAD 4,5 olarak açıkladı

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Ege Denizi'nde Datça açıklarında saat 19.02'de 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
#Deprem
Büyüklük : 4.5 (Mw)
Yer : Ege Denizi, 23.59 km.Dodecanese (Yunanistan), 100.03 km. Datça (Mugla)
Tarih-Saat : 14.02.2020, 19:02:18 TSİ
Enlem : 35.8556 N
Boylam : 26.9093 E
Derinlik : 8.72 km
Detay : https://t.co/7Cr8sASGEZ@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 14, 2020
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4,8 olarak açıkladı.
#DEPREM
AKDENIZ https://t.co/ty13IQlxcE
14.02.2020, 19:02:14 TSİ
Büyüklük: 4.8
Derinlik: 2.2 km#Kandilli
— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) February 14, 2020