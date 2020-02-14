Datça açıklarında deprem: AFAD 4,5 olarak açıkladı

Datça açıklarında bir deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 4,5 olarak, Kandilli Rasathanesi ise 4,8 olarak açıkladı.
Cuma, 14 Şubat 2020 19:25

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Ege Denizi'nde Datça açıklarında saat 19.02'de 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4,8 olarak açıkladı.