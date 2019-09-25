Darbe raporu TBMM'de kayboldu: Kimse nerede olduğunu bilmiyor...

12 Temmuz 2017 tarihinde eski Meclis Başkanı İsmail Kahraman’a sunulan darbe raporu kayboldu.

TBMM Başkanlığı, 26. dönemde hazırlanan ve 12 Temmuz 2017 tarihinde eski Meclis Başkanı İsmail Kahraman’a sunulan darbe raporuyla ilgili “Başkanlığımıza sunulan bir rapor bulunmamaktır” görüşünü bildirdi.

ÖNERGE SONRASI ORTAYA ÇIKTI

CHP’li Özel’in önergesi üzerine TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, “15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu raporu tekemmül etmediğinden 26. Yasama Dönemi içinde bastırılarak dağıtılamamıştır. Komisyon tarafından tekemmül ettirilerek Başkanlığımıza sunulan bir rapor bulunmamaktadır” yanıtını verdi.

TBMM Başkanvekili Bilgiç’in Meclis Başkanlığı’na sunulmadığını ifade ettiği raporla ilgili TBMM’nin resmi internet sitesinde ise farklı bilgilerin duruyor olması akılları karıştırdı. TBMM’nin resmi internet sitesinde raporun dönemin Meclis Başkanı İsmail Kahraman’a sunulmasıyla ilgili 12 Temmuz 2017 tarihli haber yer alıyor.

CHP Grup Başkanvekili Özel, devlette devamlılığın esas olduğunu belirterek, “Önceki TBMM Başkanı’nın bizzat elden teslim aldığı bir raporun Başkanlığa sunulmadığını söylemek çok şaşırtıcı. O raporun nerede olduğu konusunda doyurucu bir açıklama yapılmak zorundadır” dedi.