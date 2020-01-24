Darbe davalarında durum nedir: Kaç kişi yargılandı, ne kadarı beraat etti, ne kadarı tutuklandı

15 Temmuz davası kapsamında hakkında önce tahliye sonra yeniden tutuklama kararı verilen eski korgeneral Metin İydil'e ilişkin tartışmalar sürerken, davalar kapsamında hakkında beraat verilen isimlerin oranının yüzde 45'e yaklaştığı ortaya çıktı.

Eski Korgeneral Metin İyidil'in 15 Temmuz darbe girişimi davasında tahliye edilmesi kriz konusu olmuştu. Tahliye kararına imza atan hakimler görevden alınırken, Erdoğan da tahliyeye tepki göstererek "Bu anlaşılır bir şey değil" demişti.

Yeniden verilen tutuklama sonrası "kriz" sona ererken, Hürriyet yazarı Sedat Ergin, darbe davalarına ilişkin dikkat çeken veriler açıkladı.

Ergin, "Birinci derece mahkemelerde darbe davalarından yargılanan her 100 sanıktan yaklaşık 45’i ya beraat etmiş ya da beraat verilmese de suçsuz olduklarına kanaat getirilmiş" dedi.

Ergin'in açıkladığı veriler şöyle: