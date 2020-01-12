Danıştay'dan şelaleye HES yapımına iptal kararı

Antalya'da Uçansu Şelalesi'ni oluşturan Alara Çayı üzerinde HES projesi için verilen 'ÇED olumlu' raporunun iptali için köylülerin açtığı davada alınan iptal kararı, Danıştay tarafından da onaylandı.

Antalya'da Uçansu Şelalesi'ni oluşturan Alara Çayı üzerinde, Kamer regülatörü ve HES projesi için Mayıs 2015'te verilen 'ÇED olumlu' raporunun iptali için köylülerin açtığı davada Antalya 2'nci İdare Mahkemesi'nin iptal kararı Danıştay 14'üncü Daire tarafından da onaylandı. Karara göre, HES projesi iptal oldu.

'DİĞER PROJELER DE İPTAL EDİLMELİDİR'

HES’e karşı dava açan köylülerin avukatı Münip Ermiş, neredeyse 10 yıldır devam eden dava sürecinin tamamlandığını belirterek, “Danıştay, Gündoğmuş/Alara Çayı’nda son sözü söyledi. Kamer HES projesi bitti, yok oldu. Danıştay da bunu ilan etti. Bölgede 6 kez keşif yapıldı. Hepsinde bilirkişiler, ‘Buraya HES yapılamaz’ dedi. Karar, bu sebeple sadece bu projeyi ilgilendirmiyor. Bölgedeki diğer HES projeleri için de bağlayıcı. Bu karardan sonra artık Alara Çayı’nın hiçbir noktasında HES yapılamaz ve başvuruların tümünü reddetmeli, ÇED süreçlerini durdurmalıdır” dedi.

Gündoğmuş ilçesinde, Torosların zirvesi Akdağ ve Geyik dağlarında, 50 metre yükseklikten dökülen Uçansu Şelalesi’nin kaynağını da oluşturan Alara Çayı üzerinde, 7’si dere, 1’i baraj tipi olmak üzere 8 HES projesi planlanmıştı. Akdeniz’e döküldüğü alana kadar yaklaşık 80 kilometre uzunluğa sahip nehir üzerindeki HES projelerinden Hayat 1, Hayat 2 ve Kamer HES ile ilgili hukuki süreç ise hâlâ devam ediyor.