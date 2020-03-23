Danıştay'da başkanlık seçimi ertelendi

Danıştay Genel Kurulu’nda yeni başkanı belirlemek için çarşamba günü yapılacak seçim koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi.

Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, 20 Mart'ta yaş haddinden emekli oldu. Danıştay Genel Kurulu'nda yeni başkanı belirlemek için çarşamba günü seçim yapılması kararı alınmıştı. Danıştay Genel Kurulu’nda yeni başkanı belirlemek için çarşamba günü yapılacak seçim koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi.

Yeni seçim tarihiyle ilgili bir bilgi verilmedi.

Öte yandan Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit'in de bugün itibariyle emekli olması nedeniyle Yargıtay üyelerinin yarın yeni başkanı seçmesi bekleniyor. Henüz Yargıtay'dan seçime ilişkin bir erteleme açıklaması yapılmadı.

