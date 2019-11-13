Danışmanı İmamoğlu'na ödül verdi: Kılıçdaroğlu'nun ardından İmamoğlu’na 'demokrasi' madalyası

Uluslararası Siyasi Danışmanlar Derneği IAPC tarafından Lech Walesa, Margaret Thatcher, Gorbaçov, Jimmy Carter, Bill Clinton gibi isimlere verilen 'Demokrasi Madalyası' bu yıl Ekrem İmamoğlu'na verildi. Ödülü veren kuruluşun Yönetim Kurulu üyelerinden biri de İmamoğlu hakkında 'Kahramanın Son Yolculuğu' adlı bir kitap yazan danışmanı Necati Özkan.

Uluslararası Siyasi Danışmanlar Derneği'nin (IAPC- International Association of Political Consultants) "Demokrasi Madalyası", 2019'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verildi.

İlki 1982 yılında düzenlenen ödül, 2017 yılında "Adalet Yürüşü" nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na verilmişti.

'DEMOKRASİ MADALYASI' NEDİR?

IAPC Ödülü'nün gerekçesi olarak "demokrasiyi teşvik etme, demokratik düşüncenin yayılmasına katkı sağlama veya cesaretle demokratik değerlerin ve süreçlerin gelişimine katkıda bulunma" gösteriliyor.

Bu ödül daha önce Lech Walesa, Willy Brandt, Margaret Thatcher, Mikhail Gorbachev, Vaclav Havel, Hans-Dietrich Genscher, Nelson Mandela, Jimmy Carter, İzak Rabin, Dr. Şirin Ebadi, Viktor Yushchenko, Bill Clinton ve Dr. Mir Hüseyin Mousavi gibi isimlere verilmişti.

ÖDÜLÜ VEREN KURUMUN YÖNETİM KURUL ÜYESİ TANIDIK

Ödülü veren IAPC Türkiye ile pek çok bağlantısı olan bir kuruluş. Bunlardan biri de İmamoğlu'nun anlatan "Kahramanın Son Yolculuğu" adlı kitabın yazarı Necati Özkan. Özkan aİmamoğlu'nun danışmanı.

Biyografisinde kendini şöyle anlatıyor: "1985’de Öykü Ajansı kurdu. Liderlere, adaylara ve partilere iletişim danışmanlığı yaptı. 2009’da Kemal Kılıçdaroğlu’nun İBB adaylık kampanyasını, 2014’te CHP’nin yerel seçim kampanyalarını, 2014 ve 2019’da Ekrem İmamoğlu’nun yerel seçim kampanyalarını yönetti. 2010’da 10 kişilik “Dünya Rüya Takımı”na seçildi. Aynı yıl Aristotle uluslararası siyasi iletişim büyük ödülünü kazandı. 2012- 2015 arasında Dialogue International’in Global Başkanlığı, 2014 – 2016 arasında Avrupa Siyasi Danışmanlar Derneği (EAPC) Başkanlığını üstlendi. 2017’da Washington merkezli Compol dergisi tarafından alanında dünyanın en etkili 100 iletişim profesyoneli arasında gösterildi. 2015 -2016 de Radikal gazetesinde köşe yazarlığı yaptı. Halen İstanbul Bilgi Üniversitesi Marka Okulu’nda “Strateji” dersleri veriyor ve Uluslararası Siyasi Danışmanlar Derneği (IAPC)’nin Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapıyor."

Yani İmamoğlu'na ödül veren kuruluşun Yönetim Kurulu Üyesi aynı zamanda İmamoğlu'nun danışmanı.