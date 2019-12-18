Damattan CHP'ye yanıt: Asla...

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’e yanıt Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadı Selçuk Bayraktar’dan geldi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM’de yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi, kızı, oğlu ve damatlarının kritik görevlere getirilmesini eleştirdi.

“Aile devleti” eleştirisinde bulunan CHP’li Özgür Özel, şunları söyledi:

“Bir damat ekonomiyi yönetecek, bir damat SİHA üretecek, kızınız KADEM’in başında olacak, oğlan TÜRGEV’in başında olacak. Hanımefendi Çevre Bakanı'ndan çok çevre projelerinde yetkilendirilecek. Bu aile devletine, şahıs devletine itirazdan ki parti içinden iki yeni parti doğmaktadır. Bundan sonrada yolcudur Abbas, bağlasan durmaz.”

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’e yanıt Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadı Selçuk Bayraktar’dan geldi.

Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından şu mesajı yayımladı:

“Milletimize hizmet için ekibimizle 15 yıldır S/İHA üretiyoruz

Şimdi Akıncı TİHA geliyor sonra da insansız savaş uçağı inşallah.

Milletin vekili sıfatlı birisi terörle mücadelede ve teknolojik gelişmede ülkemizde çığır açan bu işten neden rahatsız olur?

ASLA VAZGEÇMEYECEĞİZ!”