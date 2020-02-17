Daireler mühürlüyken binanın mührü kaldırıldı

Bahçelievler'de çöken 7 katlı boş binanın bulunduğu sokaktaki 3 binanın mührü kaldırıldı.

İstanbul Bahçelievler Narlı Sokakta bulunan ve çöken 7 katlı boş binanın yakınındaki Öztürk Apartmanı haricindeki 3 binanın mührü kaldırıldı.

Bahçelievler Belediyesi ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından vatandaşlar evlerine girdi. Öte yandan mührü kaldırılan binalarda bulunan iki daire ise hasara uğradığı için hâlâ mühürlü durumda.

Mührün kaldırılması sonrası günler sonra evine gelen Nuriye Akgenç, "İlk gün girmeyin diyerek mühürlediler. Sonra mührü açmışlar. Ben ilk defa evime çıkıyorum. Komşuların hepsi evine gelmiş. Belediyeden gelip bakmışlar, bizim kolonlarda herhangi bir sıkıntı olmadığını söylemişler. Bu yaşandıktan sonra insan her şeyden korkuyor. Görünürde evde herhangi bir sıkıntı yok. Bizim binanın şu köşesinde bir sıkıntı var. İçinde çatlak falan yok" dedi.

Çöken 7 katlı binanın yan tarafında bulunan apartmanın zemin katında oturan ve dairesine giden merdiven çöken Gülten Demir ise "Mühürlediler. Bizi 4 gündür öğretmenevinde ağırlıyorlar. Bugün geldik. Merdivenimiz mi yapılacak, evin içi mi yapılacak. Evimizin içi mahvolmuş. Öyle böyle değil. Çamaşırımı asıp buradaki merdivenden çıkıyordum. Allah beni korumuş. O saatte çıkmasaydım her zaman kullandığım avlum. Zaten son 2 gün hep pencere ve kapıları alıyorlardı" diye konuştu.