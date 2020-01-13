Daily Sabah'ın kurucusu TRT Genel Müdür Yardımcısı oldu

TRT Genel Müdür Yardımcılığı'na Daily Sabah'ın kurucusu ve eski Genel Yayın Yönetmeni Serdar Karagöz atandı.

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) Genel Müdür Yardımcılığı'na Serdar Karagöz'ün atandığı bildirildi.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, Ekim 2018'den bu yana TRT Uluslararası Haber Kanalları Genel Yayın Yönetmeni olarak görev yapan Karagöz, Uluslararası Yayınlarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı'na getirildi.

Turkuvaz Medya Grubu bünyesinde BM Diplomasi Muhabirliği ve grubun New York temsilciliğini yapan Karagöz, 2013’te Sabah Gazetesi Dış Haberler Müdürü olarak Türkiye’ye döndü.

Karagöz, “Daily Sabah” gazetesini 2014 yılında kurdu ve Genel Yayın Yönetmenliğini üstlendi.

Serdar Karagöz, 2018’den bu yana TRT World ve TRT Arabi kanallarını bünyesinde barındıran TRT Uluslararası Haber Kanalları Genel Yayın Yönetmenliği görevini yürütüyordu.