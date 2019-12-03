'Çürük belgesi' ve askeri raporlar satılıyor

Askeri personelin sınıf değiştirme, ‘komando olamaz’ raporu, adi malullük ile vazife malullük belgelerinin satıldığı iddiası gündeme geldi.

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya askeri raporların satıldığı iddiasını sordu.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, 26 Ağustos 2016'dan itibaren askeri hastanelerin ve Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nin, Sağlık Bakanlığı ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne devredildiğini belirten Yavuzyılmaz, "GATA ve askeri hastanelerde çalışmakta olan tabip subay ve astsubaylar yerine, branşı sağlık olmayan subay ve astsubaylar ile kadro ve branşına bakılmadan sivil memurlar atandı. Bu hastanelerde sınıf değiştirme, ‘Komando olamaz' raporu, adi malullük ve vazife malullük belgesinin para karşılığı alındığı bilgisi var. Adi malul olanlara 2 bin 600, vazife malullü raporu alanlara da 7 bin liraya kadar maaş bağlanıyor. Bu belgeleri alan personel sayısında ciddi bir artış var. Psikolojik rahatsızlıklar sebebiyle vazife malullüğü hakkı elde eden TSK ve jandarma personelinde de artış var. Sadece 2016 yılında ‘çürük' raporu alan yükümlü sayısı 66 bin 370 kişi oldu" dedi.