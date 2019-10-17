Cüneyt Özdemir: Erdoğan'ı sanık koltuğuna oturtacaklar

Halkbank davasını yakından takip ettiğini ve Sarraf cephesiyle de temaslarda bulunduğunu belirten gazeteci Cüneyt Özdemir, davanın 2. perdesinde sanık koltuğuna Erdoğan'ın, tanık koltuğuna ise Rıza Sarraf'ın oturtulacağını öne sürdü.

Gazeteci Cüneyt Özdemir, Türkiye'nin Suriye harekatı sonrası gündeme gelen Halkbank davasına ilişkin yeni iddialarda bulundu.

CNN Türk ekranlarında açıklamalarda bulunan Özdemir şöyle konuştu:

Halkbank davasının ikinci bölümü başlıyor. Davada tuhaflıklar var. Savcılar bir noktaya kadar geliyorlar, sonra devam etmiyorlar. İlk davada Rıza Sarraf tanık olmuş, Hakan Atilla yargılanmış ve 32 ay ceza almıştı. Şimdi bu davayı yakından takip eden birisi olarak bana sorarsanız, davada Halkbank yargılanacak, Rıza Sarraf tanık olacak. Gerçi şu an avukatlarıyla konuştuğumuzda 'Pek istemiyor, çünkü bu TC devletine karşı bir dava gibi mırıldanılıyor' diye çeşitli bilgiler alıyorum ama hayır olacak. Çünkü Rıza Sarraf şu an elini kolunu sallayarak ABD'de geziyorsa, oranın Bodrum'u diyebileceğimiz yerde rahatça ev tutabiliyorsa işte bugünü bekledikleri için. Bu davanın sanık koltuğuna bence Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı oturtacaklar. Çünkü bir önceki davada pek çok ilişkiyi getirmişler oraya kadar tutmuşlardı. Bazı iddialar vardı, Sarraf'a sormamışlardı, üzerine gitmemişlerdi. Davanın 2. bölümünde bunu göreceğiz. Önümüzdeki günlerde çok konuşulacak.

ERDOĞAN KAPATMAK İSTEDİ

Bloomberg haber ajansı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın defalarca dile getirmesi üzerine Halkbank hakkında dava açılmasını engelleyecek bir anlaşma sağlanması için Adalet Bakanı William Barr ve Hazine Steve Mnuchin'i görevlendirdiğini ancak bunun bir sonuç vermediğini yazmıştı.

Öte yandan Halkbank'ın lobi şirketi Ballard Partners'a Kasım 2018 ile Mart 2019 arasındaki dönemde kendi adına lobi faaliyetlerinde bulunması için 780 bin dolar ödeme yaptığı ve Temmuz sonunda da bu sözleşmenin ayda 40 bin dolara uzatıldığı ortaya çıktı. Ballard Partners, iddianame sonrası Halkbank ile sözleşmesini feshetti.