Cumhuriyet'in Akit TV tarafından tehdit edilmesi soruşturmasında yetkisizlik kararı

Akit TV sunucusunun 'Cumhuriyet gazetesi önüne bir el bombası atalım' sözleriyle ilgili başlatılan soruşturmada yetkisizlik kararı veren İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, dosyayı Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Akit TV'de yayınlanan programda sunucunun "Hadi gidelim, hep beraber toplanıp Cumhuriyet gazetesi önüne bir el bombası atalım" sözleri üzerine başlatılan soruşturmada yetkisizlik kararı vererek dosyayı Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" ve "tehdit" suçlarından yürütülen soruşturmada, Cumhuriyet Vakfı, Yeni Gün Haber Ajansı ile Kemal Işık Kansu "müşteki" olarak yer aldı.

Müşteki avukatlarının verdiği şikayet dilekçesine yer verilen soruşturma evrakında, 20 Aralık'ta Akit TV kanalında yayınlanan programın sunucusu Fatin Dağıstanlı'nın, Cumhuriyet gazetesinin manşetini göstererek "Hadi gidelim, hep beraber toplanıp Cumhuriyet gazetesi önüne bir el bombası atalım" dediği hatırlatıldı.

Söz konusu sözlerin gazeteyi ve gazeteci Işık Kansu'yu hedef gösterdiği belirtilen şikayet dilekçesinde, şüpheli Ali İhsan Karahasanoğlu'nun da bunun üzerine sarf ettiği sözlerle hedef gösterme eylemine katıldığı ifade edildi. Soruşturma evrakında söz konusu TV programının Akit TV kanalında yayınlandığının anlaşıldığı vurgulanarak, "Akit TV'nin Küçükçekmece adresinde faaliyet gösterdiği tespit edilmiş olup şikayetçinin başvurusuna konu olayın cereyan ettiği yerin yargı çevremizin dışında bulunduğu anlaşılmıştır" denildi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, gazetenin suç duyurusunun üzerinden henüz bir saat geçmeden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yetkisizlik kararı vererek, gereğinin yapılması için suç duyurusunu Küçükçekmece Başsavcılığı’na gönderdi.

Gazetenin avukatı Buket Yazıcı, savcının yetkisizlik kararı vermesine ilişkin “Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, bir hakim veya mahkeme yetkili olmasa bile gecikmesinde sakınca bulunan hallerde, yargı çerçevesi içinde gerekli işlemleri yapar” değerlendirmesini yaptı.