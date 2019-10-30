'Cumhuriyet Valsi' belediyeyi rahatsız etti: Kabe toprağı Üsküdar'a ihanettir bu!

Üsküdar Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdür Yardımcısı Cihat Türkmen, Salacak sahilindeki 29 Ekim etkinliklerini hedef aldı. Türkmen, sahnede sergilenen danslar için 'Üsküdar'a ihanet' dedi

İstanbul’da İBB’nin düzenlediği 29 Ekim kutlamalarının Anadolu Yakası’ndaki adresi olan Salacak sahilindeki etkinlikler, AKP’li Üsküdar Belediyesi’ni rahatsız etti.

Üsküdar Salacak sahilinde 19.00’da başlayan kutlama etkinlikleri kapsamında sahnede, kadın ve erkek çiftlerden oluşan dansçılar ‘Cumhuriyet Valsi’ni sergiledi.

İstanbulluların keyifle izlediği bu görüntüler Üsküdar Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdür Yardımcısı Cihat Türkmen’i rahatsız etti.

Danstan bir görüntüyü sosyal medya hesabından paylaşan Türkmen, yaşananların Üsküdar için bir “ihanet” olduğunu öne sürdü.

AKP’li Müdür Yardımcısı Türkmen’in paylaşımına kısa sürede birçok sosyal medya kullanıcısı tepki gösterdi. Türkmen bir takipçisinden gelen “Hilmi Türkmen başkanımızın izni dahilinde Nevmekan’da ya da başka konumlarda yapılan çalgılı konser ne peki?” sorusuna yanıt verdi.

Türkmen yanıtında, konserlere karşı olmadığını belirtirken “Bu görüntülerin konserle ne ilgisi var? Bu edepsiz dansın bizim değerlerimizle ne ilgisi var, hem de Üsküdar gibi manevi ağırlığı olan hüdai şehirde diyorum” dedi, kutlamalar için Yenikapı’yı adres gösterdi.