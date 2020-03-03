Cumhuriyet gazetesi muhabiri gerekçesiz işten çıkarıldığını duyurdu

Cumhuriyet gazetesi eğitim muhabiri Ozan Çepni gerekçe gösterilmeden işten çıkarıldığını duyurdu.

Ozan Çepni, "Kovuldum! 2015 yılında gazeteciliğe başladığım Cumhuriyet Gazetesi’nden hiçbir gerekçe gösterilmeden “iş ve işletmenin gereği” denilerek haksız şekilde işten çıkarıldım. Gazetecilik mücadelemi sürdürmeye devam edeceğim. Takdir, gazetenin asıl sahibi okurlarındır!" diye yazdı.