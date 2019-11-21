Cumhuriyet davasında karar açıklandı

Cumhuriyet davasında yeniden yargılamada mahkeme, Kadri Gürsel'in beraatına karar verirken diğer sanıklar yönünden Yargıtay'ın bozma kararına direndi. Dosya yeniden Yargıtay'a gidecek.

Cumhuriyet davasında mahkeme Kadri Gürsel'in beraatına karar verdi, diğer sanıklar yönünden ise Yargıtay'ın bozma kararına direndi.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, yerel mahkemenin Yargıtay'ın bozma kararına karşı direnmesini talep etti.

Sanıkların tamamı savcı mütalaasını kabul etmediklerini belirterek bozma kararına uyulmasını talep etti.

Mahkeme Kadri Gürsel'in beraatına karar verirken, diğer sanıklar yönünden Yargıtay'ın bozma kararına direndi.

Dosya yeniden Yargıtay'a gidecek.

NE OLMUŞTU?

Yargıtay, Cumhuriyet gazetesi eski çalışanları Akın Atalay, Orhan Erinç, Murat Sabuncu, Aydın Engin, Hikmet Çetinkaya ve Ahmet Şık hakkındaki “terör örgütüne yardım”dan verilen mahkumiyet kararlarını bozmuş, Şık dışındaki sanıklar için beraat talebinde bulunmuştu. Daire, Şık’ın “örgüt propagandası”ndan yargılanmasına hükmetmişti. Yargıtay 16. Ceza Dairesi, bozma kararının aynı suçtan yargılanan ancak mahkumiyet hükümleri istinaf mahkemesinde kesinleşen Önder Çelik, Bülent Utku, Güray Öz, Musa Kart, Hakan Kara ve Mustafa Kemal Güngör’e de sirayet etmesi gerektiğine karar vererek cezalarının infazının durdurulmasına hükmetmişti.

