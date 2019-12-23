Cumhuriyet çalışanları: Savcılar katliam çağrısını seyrediyor

TGS üyeleri ve Cumhuriyet çalışanları, Akit TV sunucusunun ‘Hep birlikte toplanıp Cumhuriyet Gazetesi önüne bir el bombası atalım’ sözlerine gazete önünde yaptıkları açıklamayla tepki gösterdi. TGS, Akit TV hakkında suç duyurusunda bulunacak.

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) yönetici ve üyeleri, Akit TV sunucusunun canlı yayında “Hadi gidelim. Hep birlikte toplanıp Cumhuriyet Gazetesi önüne bir el bombası atalım” sözlerine tepki gösterdi.

Cumhuriyet Gazetesi binası önünde bir araya gelen TGS üyelerinin eyleminde, katledilen yazarların fotoğrafları ile “Tehdide boyun eğmeyeceğiz” ve “Cumhuriyet susmaz” dövizleri taşındı.

Grup adına basın açıklamasını okuyan TGS İşyeri temsilcisi Hazal Ocak “Bugün asteğmen Mustafa Kubilay’ın şeriatçılar tarafından katledilmesinin yıl dönümü. 89 yıl önce şehit asteğmen Kubilay’ı, aydınlanmayı, çağdaşlaşmayı hedef alan zihniyet bugün aydınlanma neferi Cumhuriyet’i tehdit ediyor. Cumhuriyet gazetesi emekçileri olarak tehditlere boyun eğmediğimizi bir kez daha ilan etmek için bugün burada bir aradayız” dedi. Ocak, özetle şunları kaydetti:

‘ŞERİAT ÇALIŞTAYI’ HABERİNİ HEDEF ALAN AKİT’TEN KATLİAM ÇAĞRISI

“Bilindiği gibi, Akit Tv adlı kanalın Fatin Dağıstanlı adlı sunucusu, 20 Aralık’ta gazetemizde Işık Kansu imzasıyla yayımlanan ‘Şeriat Çalıştayı’ başlıklı manşet haberi hedef almış ve ‘Hep birlikte toplanıp Cumhuriyet’in önüne bir el bombası atalım’ demiştir. Derhal soruşturma başlatması gereken savcılar ise bu katliam çağrısını seyretmekle yetinmiştir. Cumhuriyet gazetesi 95 yıllık tarihinde birçok kez gerici odakların hedefi olmuş, yazarları Uğur Mumcu, Ahmet Taner Kışlalı, Muammer Aksoy, Onat Kutlar, Bahriye Üçok ve Cavit Orhan Tütengil bombalı ve silahlı saldırılar sonucu katledilmiş, çalışanları hapsedilmiş ve sayısız davayla karşı karşıya bırakılmış ancak hiçbir zaman susmamıştır. Bundan sonra da susmayacaktır. Cumhuriyet gazetesi sahipsiz değildir. Cumhuriyet gazetesi gerçekleri yazmaya devam edecektir. Suç duyurusunda bulunacağız, yargı önünde hesabını soracağız.”

Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya da birçok yazarını bombalı saldırılar ve silahlı suikastlarla kaybetmiş bir gazetenin emekçileri olduklarını belirttiği konuşmasında “Aynı zamanda FETÖ’nün Ergenekon kumpasıyla aramızdan ayrılan başyazarımız İlhan Selçuk’un çizgisindeyiz. Bu çizgiden bir milim dahi sapmayacağız. Yazılarına, haberlerine ve Türkiye’nin çağdaşlaşma yönündeki öncüsü olmaya Cumhuriyet gazetesi devam edecek” dedi. Küçükkaya, Cumhuriyet gazetesinin tehditlere boyun eğmeyeceğini ifade etti.