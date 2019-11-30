Cumhurbaşkanlığı’ndan YÖK'ün kararına olumsuz görüş

Yükseköğretim Kurulu'nun özel yetenek sınavlarının kaldırılması kararına Cumhurbaşkanlığı tarafından olumsuz görüş bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu, Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) özel yetenek sınavlarının kaldırılması kararıyla ilgili değerlendirme raporunu AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sundu.

Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın haberine göre, raporda YÖK kararının uygulanması ile ilgili olumsuz görüş bildirildi.

Raporda YÖK’ün merkezi yerleştirmeyle öğrenci almasına karar verdiği 14 program ayrıntıları ile yer aldı. Bu programlar arasında çizgi film, grafik, grafik resimleme ve baskı, grafik tasarım, moda giyim tasarımı, moda tasarımı, moda ve tekstil tasarımı, rekreasyon, spor bilimleri, spor yöneticiliği, tekstil, tekstil geliştirme ve pazarlama, tekstil tasarımı, tekstil ve moda tasarımı bölümleri yer aldı.

Raporda, karara karşı çıkmanın nedeni olarak da sanat ve spor ile ilgili bu programların yetenek ile ilgili olduğu ve bu nedenle merkezi sınav yerine yetenek sınavı uygulanması gerektiği belirtildi.

YÖK, geçen Ekim ayında, özel yetenek sınavı ile öğrenci alan 14 bölüme, 2020 YKS'de merkezi yerleştirme ile öğrenci yerleştirilmesine yönelik karar almıştı.

Karara öğrenciler ve veliler itiraz etmesinin ardından YÖK, kararın bir yıl ertelendiğini duyurmuştu.