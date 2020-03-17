Cumhurbaşkanlığı'ndan sokağa çıkma yasağı iddialarına yanıt

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "OHAL ilan edileceği, sokağa çıkma yasağı uygulanacağı, seyahat kısıtlaması getirileceği" iddialarına ilişkin açıklamada bulundu.
Altun "OHAL ilan edileceği, sokağa çıkma yasağı uygulanacağı, seyahat kısıtlaması getirileceği söylentileri gerçeği yansıtmıyor. Cumhurbaşkanımız liderliğindeki bu mücadelede vatandaşlarımızın sağlığı ve güvenliğinin yanında özgürlüklerini de koruma sorumluluğumuz var'' dedi.
Yarın AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak toplantının ardından Kovid-19 pandemisine karşı önlemlerle ilgili yeni kararlar açıklanması bekleniyor.