Cumhurbaşkanlığı'ndan mektuba 'isimsiz' yanıt

ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben yazdığı mektuba ilişkin Cumhurbaşkanlığı ve AKP cephesinden hiçbir resmi açıklama gelmezken, 'Cumhurbaşkanlığı'ndan üst düzey bir yetkili' Habertürk'e açıklamada bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yazdığı mektuba ilişkin tartışmalar sürerken, Cumhurbaşkanlığı'ndan bir yetkili mektuba ilişkin açıklamada bulundu.

'SIZDIRILMASINDAKİ GAYEYİ BİLİYORUZ'

Habertürk'ten Kübra Par'a konuşan ve ismi açıklanmayan yetkili, "Mektubun sızdırılmasındaki gayeyi biliyoruz. Amaç bugün ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Cumhurbaşkanımız arasında gerçekleşecek görüşmenin tamamen sabote edilmesi. Bu mektubu sızdırarak bugünkü görüşmeyi resmen baltalamaya çalışıyorlar. Hem Türkiye’de hem de dışarıda bu amaca hizmet etmek doğrultusunda hareket edenlerin olduğunu da gördük zaten. Öte yandan, Türkiye’de bu harekata yönelik çok ciddi bir destek var. Bu desteği engellemek için çaba içerisindeler. Cumhurbaşkanımıza yönelik bir algı operasyonu yapmaya çalışıyorlar" dedi.