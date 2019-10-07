Cumhurbaşkanlığı'ndan harekat açıklaması: Hizmeti Türkiye sağlayacak

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Suriye'nin kuzeyine harekat konusunda Twitter'dan açıklama yaptı. Altun, 'PKK'dan kurtarılan bölgelere, terörist milislerin devam eden işgali yerine Türkiye tarafından hizmet sağlanacak' dedi.
Pazartesi, 07 Ekim 2019 15:36

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde düzenlemeyi planladığı harekata ilişkin açıklamasında ‘özgürleştirilen bölgedeki hizmetlerin Türkiye tarafından sağlanacağını’ söyledi.

Twitter üzerinden İngilizce açıklama yapan Altun, “PKK’dan kurtarılan bölgelere, terörist milislerin devam eden işgali yerine Türkiye tarafından hizmet sağlanacak” ifadelerini kullandı. Altun, “Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı operasyonları, Türkiye’nin tüm Suriyeliler için bir yönetim ve güvenlik modeli sağladığını kanıtladı” dedi.

 

 

 