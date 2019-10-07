Cumhurbaşkanlığı'ndan harekat açıklaması: Hizmeti Türkiye sağlayacak

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Suriye'nin kuzeyine harekat konusunda Twitter'dan açıklama yaptı. Altun, 'PKK'dan kurtarılan bölgelere, terörist milislerin devam eden işgali yerine Türkiye tarafından hizmet sağlanacak' dedi.