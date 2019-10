Cumhurbaşkanlığı'ndan harekat açıklaması: Hizmeti Türkiye sağlayacak

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Suriye'nin kuzeyine harekat konusunda Twitter'dan açıklama yaptı. Altun, 'PKK'dan kurtarılan bölgelere, terörist milislerin devam eden işgali yerine Türkiye tarafından hizmet sağlanacak' dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde düzenlemeyi planladığı harekata ilişkin açıklamasında ‘özgürleştirilen bölgedeki hizmetlerin Türkiye tarafından sağlanacağını’ söyledi.

Twitter üzerinden İngilizce açıklama yapan Altun, “PKK’dan kurtarılan bölgelere, terörist milislerin devam eden işgali yerine Türkiye tarafından hizmet sağlanacak” ifadelerini kullandı. Altun, “Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı operasyonları, Türkiye’nin tüm Suriyeliler için bir yönetim ve güvenlik modeli sağladığını kanıtladı” dedi.

Syria needs local governance not the PKK’s occupation. It has been acknowledged by many international human rights organizations that PKK embarked upon an ethnic cleansing in the areas it controlled and eliminated any dissent, especially Kurdish democrats. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) October 7, 2019

Turkey’s intention is clear: to dismantle the terrorist corridor on our border. To fight against PKK, which is the enemy of Kurdish people. To combat DEASH and prevent its resurgence. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) October 7, 2019