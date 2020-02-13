Cumhurbaşkanlığı'ndan Burhan Kuzu açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, gazetecilerle düzenlediği toplantıda kurul üyesi Burhan Kuzu hakkında başlatılan soruşturmayla ilgili soruya yanıt verdi.

AKP eski milletvekili Burhan Kuzu hakkında İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti’nin tahliye edilmesine aracılık yaptığına ilişkin haberler üzerine açılan soruşturmaya Cumhurbaşkanlığı'ndan ilk yorum Mehmet Uçum'dan geldi.

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum konuya ilişkin "İddia var. Sonra savunma gelir. Hüküm çıkar. O yüzden peşin hükümle olmamak gerekir. Elbette bir değerlendirme yapacağız" dedi.

Uçum, "İddia var. Sonra savunma gelir. Hüküm çıkar. O yüzden peşin hükümle olmamak gerekir. Elbette bir değerlendirme yapacağız" dedi.

Mehmet Uçum, bugün Çankaya Köşkü'nde Ankara Temsilcileri ve gazetecilerle bir sohbet toplantısı düzenledi.

Odatv'nin haberine göre toplantıya katılan Odatv Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız Uçum'a şu soruları yöneltti:

“Kurulunuzun üyesi olan Burhan Kuzu ile ilgili bir takım iddialar var. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlattı. Kendisiyle bu konuyu görüştünüz mü? İstanbul'daki bazı mahkemelerin AİHM ve AYM kararlarını uygulamadığını görüyoruz. Oysa Anayasa'nın 90'ıncı maddesi açık. Türkiye'nin AİHM'den ayrılması mı düşünülüyor? Yargıda İstanbul ve Ankara grupları arasında çatışma olduğu ve bundan kaynaklandığı iddialarını nasıl değerlendiriyorsunuz?”

Burhan Kuzu'yla ilgili soruyu, “İddia var. Sonra savunma gelir. Hüküm çıkar. O yüzden peşin hükümle olmamak gerekir. Elbette bir değerlendirme yapacağız” diye cevaplandıran Uçum, yargıda çatışma yaşandığı söylentileri hakkında bir değerlendirmeleri olmadığını bildirdi. Uçum, AİHM ve AYM kararları hakkında da şunları söyledi:

“AİHM ve AYM, hiyerarşik karar merci gibi algılanıyor. Oysa kararları yönlendirici. İhlal kararı verdiğinde, bu yargılamanın yenilenmesi sebebi olur. Dosya yeniden ele alınır, bundan kaçınamaz. Sonuçta da ya önceki kararını tekrarlar, ya ihlale uyar ya da kısmen uyabilir. Ancak uygulamada bu, 'uymamak' diye anlaşılıyor.”

