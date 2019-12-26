Emekli imam Yusuf Şengönül, ölümünün ardından Cumhurbaşkanlığı kararıyla türbeye gömüldü.

Bolu'nun Gerede ilçesinde, 103 yaşında ölen ve "Osmanlı döneminde doğan son ulemalardan biri" olarak anılan emekli imam Yusuf Şengönül, Cumhurbaşkanlığı kararıyla türbeye gömüldü.

Şengönül'ün türbeye gömülme talebi Cumhurbaşkanlığı tarafından 3 ay önce onaylanmıştı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından alınan bin 907 sayılı karar yazısında, “Yusuf Şengönül’ün vefatı halinde Bolu ili Gerede ilçesi Seviller Mahallesi'nde bulunan Aşağı Tekke Camii haziresine defnedilmesine izin verilmiştir" ifadesine yer verilmişti.