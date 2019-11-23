Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan İnce-Saray görüşmesine yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'Sayın Cumhurbaşkanımızla ilgili geçtiğimiz günlerde ortaya atılan mesnetsiz iddianın haber kaynağı olarak gösterilen şahıs tarafından yapılan son açıklama hiçbir surette gerçeği yansıtmamaktadır' açıklamasında bulundu.

Sözcü yazarı Rahmi Turan'ın CHP'li Muharrem İnce'nin Saray'da Erdoğan'la görüştüğü iddiasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Sayın Cumhurbaşkanımızla ilgili geçtiğimiz günlerde ortaya atılan mesnetsiz iddianın haber kaynağı olarak gösterilen şahıs tarafından yapılan son açıklama hiçbir surette gerçeği yansıtmamaktadır. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Ziyaretçi Kabul Programı’na bahsigeçen plakalara sahip herhangi bir araç kaydı söz konusu değildir. Türkiye kamuoyunu böylesi bir gündemle manipüle etmeye algı operasyonlarıyla demokratik siyasetimize gölge düşürmeye çalışanları milletimizin vicdanına havale ediyoruz" açıklamasında bulundu.