Cumhurbaşkanı'na hakarette bugün: Köşe yazarına 1 yıl 2 ay hapis cezası

Çanakkale'de yerel basında köşe yazarlığı yapan Temel Sağıroğlu'na 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' iddiasıyla 1 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

Çanakkale'de Turkish News ve Çanakkale'nin Sesi adlı yerel basında köşe yazarlığı yapan Temel Sağıroğlu'na "Cumhurbaşkanı'na hakaret" iddiasıyla 1 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

Ceza 5 yıl aynı suçu işlememek üzere ertelendi.

Sosyal medya üzerinden ''18 ay önce yazdığı köşe yazısı nedeni ile ifadeye çağrıldığını ve yazılarında bir basın mensubu olarak AKP'nin politikaları ile Genel Başkanlarını eleştirdiğini'' belirten Sağıroğlu, mahkeme yazısı tebliğ edilmediği için yakalama emri ile mahkemeye çıkarılırken, mahkemede 1 yıl 2 ay ceza verildi.

Sağıroğlu mahkemenin verdiği bu cezayı ''Aynı suçu işlememek ne demek? Sesiz kal demektir, SUSMAYACAĞIM SUSMAYACAĞIZ'' dedi.