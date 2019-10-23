'Cumhurbaşkanımız 'Ben bu mektubu kabul etmiyorum' deyip duygusallık mı sergileseydi?'

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Trump'ın Erdoğan'a gönderdiği mektuba ilişkin, 'Cumhurbaşkanımız sahada en güzel şekilde cevabı vermek yerine orada kalkıp da, 'Bana böyle bir mektup geldi. Ben bu mektubu kabul etmiyorum' deyip, diplomasi örneği değil de bir duygusallık örneği mi sergileseydi?' dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği tartışma konusu mektuba ilişkin AKP cephesinden açıklama geldi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Trump’ın mektubu üzerinden birileri, 'Cumhurbaşkanımıza hakaret edilmesine asla gönlümüz razı olmaz' deyip, dün Kılıçdaroğlu’nun o çirkin mektubu alıp Meclis kürsüsünden okuması gibi o mektup üzerinden maalesef siyaset yürütüyorlar" dedi.

Ünal, "Sayın Cumhurbaşkanımız sahada en güzel şekilde cevabı vermek yerine orada kalkıp da, 'Bana böyle bir mektup geldi. Ben bu mektubu kabul etmiyorum' deyip, diplomasi örneği değil de bir duygusallık örneği mi sergileseydi? Cumhurbaşkanımız meseleyi kişiselleştirip, ülkesinin çıkarlarını, Türkiye’nin çıkarlarını ve Türkiye’nin masada yürüttüğü oyunu bozmak için sızdırılan mektubu kişiselleştirse, 'Bana böyle bir mektup geldi' deseydi daha mı doğru olurdu? Asla. Ona verilecek en güzel cevabı sahada Mehmetçik, Türk ordusu verdi" açıklamasında bulundu.