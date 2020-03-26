Cumhurbaşkanı kararıyla 8 madde 'uyuşturucu' kapsamına alındı

Cumhurbaşkanı kararıyla 8 madde ve türevi "Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun" hükümlerine tabi tutuldu.
Kararla birlikte uyuşturucu madde kapsamına alınan maddeler şöyle:
- PBPP adı ile bilinen piperazine
- Isotonitazene adı ile bilinen ethanamine
- SL-164 adı ile bilinen quinazolinone
- 1cp-LSD adı ile bilinen carboxamide
- Nitromethaqualone adı ile bilinen methylquinazolin-4one
- 2C-B isomer veya 4-Br-DM-1-PEA adı ile bilinen ethanamine
- Ro 07-4065 adı ile bilinen benzodiazepin-2-one
- 2F-viminol adı ile bilinen ethan-1-ol