Cumhurbaşkanı kararıyla 8 madde 'uyuşturucu' kapsamına alındı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, 8 madde ve türevi 'uyuşturucu madde' kapsamına alındı
Perşembe, 26 Mart 2020 08:39

Cumhurbaşkanı kararıyla 8 madde ve türevi "Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun" hükümlerine tabi tutuldu.

Kararla birlikte uyuşturucu madde kapsamına alınan maddeler şöyle:

- PBPP adı ile bilinen piperazine

- Isotonitazene adı ile bilinen ethanamine

- SL-164 adı ile bilinen quinazolinone

- 1cp-LSD adı ile bilinen carboxamide

- Nitromethaqualone adı ile bilinen methylquinazolin-4one

- 2C-B isomer veya 4-Br-DM-1-PEA adı ile bilinen ethanamine

- Ro 07-4065 adı ile bilinen benzodiazepin-2-one

- 2F-viminol adı ile bilinen ethan-1-ol