Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse bize yan gözle bakmayacak

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Kayseri İl Başkanlığı yemeğinde yaptığı konuşmada 'Türkiye’nin Suriye’de, Libya’da, Balkanlar'da, Afrika'da ne işi var diyenler çıkıyor. Etraflarına bir baksalar, Türkiye’nin niçin oralarda olması gerektiğini anlayacaklardır.' dedi.
soL - Haber Merkezi
Cumartesi, 19 Ekim 2019 18:53
AKP Kayseri İl Başkanlığı yemeğinde konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kimse bize yan gözle bakmayacak, saldırmayı aklından bile geçirmeyecektir. Bu şartı kabul eden herkesle işbirliğine açığız." dedi.
Erdoğan'ın konuşmasının satır başlıkları şöyle:
- "İlk günkü azimle çalışıyoruz. AK Parti 7. Büyük Kongre takvimini başlattık. Başarımızda gelişmenin yenilenmenin önemine inancımız yatıyor.
- "AK Parti'nin gönlü 82 milyonun tamamını içine alıyor. AK Parti'nin kapıları da ülkesine ve şehrine hizmet etmek isteyen herkese açıktır. Bizim kapımız kimseye kapalı değil, gelmek istemeyen olmazsa kimseyi de zorla içeri sokmak durumunda değiliz.
- "Tüm vatandaşlarımızı partimizde görev almaya davet ediyoruz. Görev alan arkadaşlarımızın önlerinde yeni kapılar da açık olmaya devam edecektir.
- "Kadınlara ve gençlere seslenmek istiyorum. Nüfusumuzun yarısını oluşturan kadınların kalbini fethetmemiş bir partinin geleceği yok demektir. Gençleri de kendine çekememiş partinin geleceği meçhuldür.
- "Geçtiğimiz 18 yıldaki tecrübelerimiz ışığında önümüzdeki dönemde çok sıkı çalışma ortaya koymakta kararlıyız."
- "Türkiye ne kadar güçlüyse AK Parti o kadar güçlüdür. AK Parti ne kadar güçlüyse Türkiye'nin de önü o kadar açıktı."
- "İmanımıza sıkı sıkıya bağlı olduğumuz sürece hiçbir fırtına bizi yıkamaz."
- "Ülkemiz tarihi bir süreçten geçiyor. Dünyadaki çarpık sistem çatırdıyor. Bunun yer yerde sancıları yaşanıyor."
- "Bölgemizde ve dünyanın pek çok yerinde onur mücadelesi vermenin bile zorluğunu yaşayan toplumlar var."
- "Kimse bizim bayrağımıza, ezanımıza, toprağımıza saldırmayı aklından bile geçiremeyecektir."
- "Türkiye’nin Suriye’de, Libya’da, Balkanlar'da, Afrika'da ne işi var diyenler çıkıyor. Etraflarına bir baksalar, Türkiye’nin niçin oralarda olması gerektiğini anlayacaklardır.