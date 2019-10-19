Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse bize yan gözle bakmayacak

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Kayseri İl Başkanlığı yemeğinde yaptığı konuşmada 'Türkiye’nin Suriye’de, Libya’da, Balkanlar'da, Afrika'da ne işi var diyenler çıkıyor. Etraflarına bir baksalar, Türkiye’nin niçin oralarda olması gerektiğini anlayacaklardır.' dedi.

soL - Haber Merkezi