Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Ali Koç’u istifaya çağırdı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Fenerbahçe'nin kendi evinde Galatasaray'a 21 yıl sonra mağlup olmasının ardından Fenerbahçe Spor Kulübü yönetimine tepki göstererek 'Ne yani Fenerbahçe size muhtaç mı sandınız, bu büyük camiaya her türlü dipi yaşattınız, yük olmayı bırakın' dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, Fenerbahçe'nin Galatasaray'a 3-1 yenildiği maç sonrası, Ali Koç yönetimini istifaya çağırdı.

Uçum, Twitter adresinden şöyle yazdı: “Kazanan takıma bir şey demem, öyle ya da böyle kazandı. Lafım bizimkilere; çekilin bence, onurlu bir çıkış yapın, Fenerbahçe sizin bu seviyesizliğinize layık değil. Ne yani Fenerbahçe size muhtaç mı sandınız, bu büyük camiaya her türlü dipi yaşattınız, yük olmayı bırakın”