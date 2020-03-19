Cuma günü camiler kapalı olacak

Diyanet İşleri Başkanlığı il müftülüklerine gönderdiği yazıda, Kovid-19 nedeniyle cuma günü ve cumartesi gecesi camilerin kapalı tutulması, cuma namazı için sela okunmaması talimatı verdi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle, il müftülüklerine cuma günü ve kandil gecesi olan cumartesi gecesi camilerin kapalı tutulması ve cuma namazı için sela okunmaması talimatını verdi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş imzasıyla il müftülüklerine gönderilen yazıda, Kovid-19'la ilgili tedbirler kapsamında çeşitli kararlar alındığı belirtildi.

Yazıda "Ortaya çıkabilecek olumsuzlukların önüne geçmek maksadıyla kamu kurum ve kuruluşları, Kur'an kursları ve yurtlarda bulunan mescitler de dahil olmak üzere cuma günü ve kandil gecesi camilerimiz kapalı tutulacak ve cuma namazı için sela okunmayacaktır" denildi.