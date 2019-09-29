Çocuk istismarında yüzde bin 21 artış!

Adli Tıp Kurumunca gerçekleştirilen adli muayeneleri raporlaştıran CHP Genel Başkan Yardımcısı İlgezdi, 2018 yılında meydana gelen cinsel saldırı olaylarında bir önceki yıla göre yüzde 37 artış yaşandığını açıkladı. Rapora göre son 6 yılda çocuk istismarı vakaları yüzde bin 21 artış gösterdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, adalet mekanizmasının kadına ve çocuğa yönelik her türlü şiddet karşısında tolerans gösterdiğini belirterek, Türkiye’de cinsel dokunulmazlığa karşı şiddetin önlemez biçimde arttığını dile getirdi. Adli Tıp Kurumunca gerçekleştirilen adli muayeneleri raporlaştıran CHP Genel Başkan Yardımcısı İlgezdi, 2018 yılında meydana gelen cinsel saldırı olaylarında bir önceki yıla göre yüzde 37 artış yaşandığını açıkladı. Son 6 yılda yaşanan artış ise yüzde 6 olarak kayıtlara geçti.

İlgezdi’nin hazırladığı rapora göre 2018 yılında haftada 32 cinsel saldırı olayı gerçekleştirildi. Geçtiğimiz 6 yılda mağdur olan kişi sayısı ise 7 bini geçti. Mağdurların bin 779’u 18 yaşından küçüktü. Çocuğa yönelik cinsel saldırı vakalarındaki artış ise yüzde bin 21’e ulaştı.

6 YILDA 7 BİN 347 SALDIRI VAKASI

İlgezdi’nin hazırladığı rapora göre Adli Tıp Kurumu tarafından 2013-2108 yılları arasında cinsel şiddete maruz kalan 7 bin 347 kişiye adli muayene yapıldı. Veriler günde 3, haftada 26 kişinin cinsel şiddete maruz kaldığını gösteriyor. Buna göre en fazla cinsel şiddet vakasının 2018 yılında yaşanırken, en az cinsel şiddet vakası ise 2015 yılında meydana geldi. 2015 yılında yapılan adli muayene sayısı 772 olarak kayıtlara geçti.

YÜZDE 6 ARTIŞ

2013 yılında bin 535 olarak kayıtlara geçen cinsel şiddet vakası sayısı 2018 yılında yüzde 6 aratarak, bin 624’e ulaştı. Öte yandan 2018 yılında meydana gelen cinsel şiddet olaylarında ise bir önceki yıla göre yüzde 37 artış yaşandı. 2017 yılında Adli Tıp Kurumuna intikal eden vaka sayısı bin 186’ydı

MAĞDURLARIN YÜZDE 24’Ü ÇOCUK

İlgezdi’nin açıkladığı rapor çocuğa yönelik cinsel istismarın ulaştığı boyutu da gözler önüne seriyor. Geçtiğimiz 6 senede cinsel saldırı şüphesiyle adli muayeneden geçirilen 7 bin 347 kişinin bin 779’u yani yüzde 24’ü çocuk yaştaydı. Adli Tıp Kurumu verilerine göre geride bıraktığımız 6 yılda haftada 6 çocuk cinsel şiddete maruz kaldı.

YÜZDE BİN 21 ARTIŞ

Veriler çocuğa yönelik cinsel şiddetin her geçen yıl arttığını gösteriyor. Adli Tıp Kurumu kayıtlarına göre 2013 yılında cinsel şiddet kurbanı olan çocuk sayısı 52 iken, 2018 yılına gelindiğinde bu sayı yüzde bin 21 artışla 583 oldu.

2018 yılında cinsel şiddet mağduru olan kişilerin yüzde 36’sı, yani 583’ü çocuktu. Başla bir ifadeyle geçtiğimiz yıl haftada 11 çocuk cinsel şiddet kurbanı oldu. Bir önceki yıla göre cinsel şiddet kurbanı olan çocuk sayısındaki artış ise yüzde 40 olarak kayıtlara geçti.