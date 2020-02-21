Çocuk istismarcısı Ensar Vakfı okullarda ahlak kitabı dağıttı!

Türkiye gündemine çocuk istismarı haberleriyle giren Ensar Vakfı’nın düzenleyeceği bilgi yarışması kapsamında öğrencilere ’40 Derste Ahlak’ kitabı dağıtıldı.

İstanbul Sancaktepe’de İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün izniyle Sancaktepe İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği (SİMMDER) İdlib’e yardım kampanyası başlattı.

Okullara dağıtılan zarflarla İdlib’den göçenler için öğrencilerden para istendi. Son dönemde Başkentgaz’ın Kızılay üzerinden kendisine para yatırmasıyla oldukça sık gündeme gelen ve çocuk istismarı haberleriyle bilinen Ensar Vakfı ise okullarda ahlak kitabı dağıttı.

Birgün'den Mustafa Kömüş'ün haberine göre, İstanbul Beykoz’da Ensar Vakfı’nın Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ile yaptığı protokol çerçevesinde Sana Emanet bilgi yarışması için 40 Derste Ahlak kitabı dağıtıldı.

Kitabın arka kapağında yazan ifade ise dikkat çekti:

“Bir kadın beş vakit namazını kılar, Ramazan orucunu tutar, iffetini korur, bir de kocasına itaat ederse, ona ‘Haydi cennetin hangi kapısından istersen gir’ denilir.”