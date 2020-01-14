Çocuk gebeliklerini bildirmeyen 18 hekime beraat

Bağcılar'da geçen yıl hastaneye başvuran 15 yaş altındaki 34 gebe çocuğu emniyete bildirmediği gerekçesiyle yargılanan 18 hekimin beratına karar verildi.

Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2018 yılında çoğunluğu Suriyeli uyruklu 15 yaş altı 34 çocuğun gebe olduğu halde zamanında adli makamlara bildirilmemesi nedeniyle yargılanan 18 hekim hakkında beraat kararı verildi.

Mahkeme "kamu görevlisinin suçu bildirmemesi" suçundan yargılanan 18 hekim hakkında beraat kararı verdi.

Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan 4 hekim ile avukatları katıldı. Adnan Oktar ve grubuna yönelik yürütülen davada da tutuklu sanık olan H.E.A. duruşmaya SEGBİS ile bağlandı.

Tutuksuz sanıklardan M.T.K., bir hastanın tanısı yanlış girildiği için hakkında dava açıldığını, bu kişinin de gebe olmadığının anlaşıldığını belirtti.

Diğer tutuksuz sanıklar Ö.A. ve E.V.K. ve Ü.H. ise hastaların hepsini bildirdiklerini söyledi.

Oktar davasından tutuklu sanık H.E.A., iddiaya konu hastayı asistanının muayene ettiğini bu yüzden üzerine atılı suçla ilgisinin olmadığını savundu.

Sanıkların avukatlarından Mustafa Tırtır, hastanede sistemsel bir hatanın olduğunu, ortada herhangi bir suçun bulunmadığını savundu ve "Suriye uyruklu kişilerin kayıtlarının sağlıklı bir şekilde tutulmadığından gerçek yaşlarının sistemde yazıldığı gibi olmadığını" söyledi.

Mahkeme, sanıklar E.V.K., H.E.A., İ.B., M.T.K., O.Y., Ö.A., Ş.Y.A., N.A. ve Y.C.'nin "kamu görevlisinin suçu bildirmemesi' suçunu işlemedikleri sabit olduğundan beraat kararı verdi.

Sanıklar, C.İ., E.U., G.A., I.Ş.Y., İ.A.K., M.E.Ö., N.K., Ö.A. ve U.H.'nin de "kamu görevlisinin suçu bildirmemesi" suçunu işledikleri ve kasıtlarının bulunduğu sabit olmadığından beraatlerine hükmetti.

34 ÇOCUĞUN BİLDİRİMİ YAPILMAMIŞTI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine 15 yaş altı hamile başvurusunun 51 olduğu, ancak bunlardan 17'sinin bildiriminin yapıldığı, 34'ünün bildirilmediği aktarılmış, 34 çocuğu muayene edip hamile olduklarını belirleyen ve bildirimleri yapmayan 18 doktorun sorumluluğunun bulunduğu belirtilmişti. Olayla ilgili soruşturma izni verilen 18 doktorun "kamu görevlisinin suçu bildirmemesi" suçundan 6 aydan 3 yıl altışar aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti. Çocukları muayene etmeyen, onlarla doğrudan herhangi bir bağlantısı bulunmayan hastanenin başhekimi A.Y.M. hakkında ise kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmişti.

