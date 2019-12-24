'Çocuğun istismarcısıyla evlendirilmesi ağır bir çocuk hakkı ihlalidir'

Çok sayıda kuruluşun yaptığı ortak açıklama ile çocuk istismarına af getirmesi planlanan yasa tasarısına tepki gösteren bir metin yayımlandı. Açıklamada, çocukların kendilerini istismar eden kişilerle evlendirilmelerinin 'ağır bir çocuk hakkı ihlali' olduğu vurgulandı.

Aralarında Türkiye Psikiyatri Derneği'nin de olduğu çok sayıda kuruluşun yaptığı ortak açıklamada, çocukların kendilerine istismarda bulunan kişilerle evlendirilmesine ilişkin düzenlemeye tepki gösterildi.

Açıklamada, düzenlemenin "yasal ve psikososyal boyutları ile çok ciddi riskler taşıyan ve çocuk haklarına tümüyle aykırı bir durum" olduğu belirtildi.

Düzenleme ile istismara uğramış 12-16 yaştaki çocukların kendilerine istismarda bulunan 10-15 yaş büyük olan kişilerle evlendirildiklerinde istismarcıya af yolu açıldığı söylenirken, yapılan araştırmalara göre erken yaş evliliklerinde, çocukların %30’undan fazlasının yetişkinlerle imam nikahı ile evlendirildikleri ve ailelerin rıza ve onayı olduğu da hatırlatıldı.

Erken yaş evliliğin açık bir çocuk hakkı ihlali olduğunun vurgulandığı açıklamada şöyle denildi:

"Çocuklarla evlenmek bir suçtur ve bu suçu işleyen ve bu suça katılan tüm yetişkinler ceza almalıdırlar. Burada devletin görevi: çocuk hakları doğrultusunda çocukların zararına işleyen geleneksel uygulamaları ortadan kaldırmak ve çocuklara ilişkin yasaları oluştururken, çocukların yüksek yararını gözetmek ve öncelemektir. Evlilik, bu çocuklarımızın korunması için bir çözüm olamaz. Çözüm, çocuk koruma sisteminin güçlendirilmesinden geçmektedir."