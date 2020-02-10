Çocuğa cinsel istismarda bulunan polisin beraatına itiraz edildi

Antalya'da komşusunun çocuğuna cinsel istismarda bulunan ve 'delil yetersizliği' gerekçesiyle beraat eden polis hakkındaki karara itiraz edildi.

Antalya'da bir polis memuru, yıllar önce komşusunun 7 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulundu. Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanık polis hakkında "delil yetersizliği" gerekçesiyle beraat kararı verildi. Önce Kadınlar ve Çocuklar Derneği beraat kararına bir üst mahkemede itiraz etti.

POLİSİN İSTİSMARI İLK DEĞİL

Çocuğun olanları annesine anlatmasıyla ortaya çıkan olayın ardından sanık polisin eşiyle görüşen anne, sanığın karısına da evlenmeden önce cinsel istismar uyguladığını öğrendiklerini söyledi.

Antalya'da karakola başvurduklarında ahlak polisi tarafından "Çocuktur uyduruyor. Sanık sicili temiz bir polis, al kızını git" sözleriyle karşılaştığını belirten anne, sanık polisin kendilerini mesaj ve aramalarla tehdit etmesi nedeniyle yıllarca şikayetçi olamadıklarını anlattı.

EVDE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ, İSTİSMARCI POLİS GÖNDERİLDİ

Cinsel istismara uğrayan çocuğun 7 yılın ardından psikolojik sorunları artarak devam etti. Çocuğun evde sinir krizi geçirdiği bir gün polisi ve ambulansı arayan anne, eve istismarcı polisin gönderildiğini söyledi.

Önce Kadınlar ve Çocuklar Derneği avukatı Hatice Kübra Turan bu sürecin ardından sanık hakkında işlem başlatıldığını ancak "delil yetersizliği" gerekçesi ile sanık hakkında beraat verildiğini söyledi. soL'a yaptığı açıklamada Turan, dosyaya itiraz ettiklerini belirtti. Bölge Adliye Mahkemesi'nde geçriğimiz günlerde ilk duruşması görülen davada, mahkeme istismara uğrayan çocuk hakkında istenen rapor gereğince duruşmayı Mart ayına erteledi.

24.12.2019 (BUGÜN) arkadaşı tarafından 20 bıçak darbesiyle öldürülen Halime Şenal'ın duruşması Manavgat 2. AğırCeza Mahkemesi'nde saat 10.30'da görüldü. Derneğimiz avukatları Hatice Kübra Turan, Ayşim Kontaş ve Yağmur Burçin Sayın'ın katıldığı duruşma 18.02.2020'ye ertelendi pic.twitter.com/fxvHBCywzM — oncecocuklarvekadinlar (@oncecocuklarve1) December 24, 2019

'ANNE VE ÇOCUĞU YALNIZ DEĞİLDİR'

Turan konuyla ilgili, "Biz beraat kararının bozulacağını düşünüyoruz. Tehdit ve baskı ile susturulmuş anne ve çocuğu yalnız değildir. Yerel mahkemede çocuk hakkında defalarca psikolojisine ilişkin hastane raporu aldırılmış ancak mahkumiyet için bu yeterli görülmemiştir" diye konuştu.