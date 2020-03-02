CNN Türk Erdoğan'ı montajladı, hayatını kaybeden asker sayısını düşürdü

CNN Türk, İdlib saldırısı sonrası Erdoğan’ın 36 olarak açıkladığı asker kaybını 34 olarak değiştirdi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib’deki hava saldırısı sonrası yaptığı açıklamada, "İdlib herakatımızda önceki gün vermiş olduğumuz 34, daha sonra 36'ya çıktı... Şehitlerimiz inanıyorum ki bu milletin vatan kılanması mücadelesinin zirve yaptığı noktalardır" dedi.

Erdoğan’ın konuşmasını Youtube hesabından yayınlayan CNN Türk, Erdoğan’ın hayatını kaybeden asker sayısını verdiği yerleri montajladı.

CNN Türk konuşmayı, “Şehitler tepesi hiçbir zaman boş kalmayacak. Tabii bu vesileyle İdlib harekatımızda önceki gün vermiş olduğumuz 34 şehitlerimiz inanıyorum ki bu milletin vatan kılınması mücadelesinin zirve yaptığı noktalardır” şeklinde montajladı.