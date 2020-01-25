CNN Türk Elazığ'dan bildiriyor: Vatandaş mutlu!

Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede çekim yapan CNN Türk muhabiri, evleri yıkılan ve soğuk havada dışarıda çadırda kalan vatandaşlara defalarca 'Mutlusunuz değil mi?' diye sordu. Muhabirin soruları büyük tepki çekti.

Elazığ’ın Sivrice İlçesi’nde dün akşam saat 20.55’te 6,8 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından şimdiye kadar 25 kişi yaşamını yitirdi, 1000'in üzerinde kişi de yaralandı.

Köylerde ise çok sayıda insan evini kaybetti. Sivrice’ye bağlı Çevrimtaş Köyü’nde evlerin neredeyse hepsi yıkıldı.

Soğuk havada geceyi dışarıda, spor salonlarında geçiren vatandaşlara sabah saatlerinden itibaren çadırlar ulaştırmaya başlandı. AFAD, bölgeye 1.167 arama kurtarma personeli, 18 arama kurtarma köpeği ve 235 araç sevk edildiğini duyurdu. Açıklamada "Bölgeye ayrıca toplamda 8.565 çadır, 400 genel maksatlı çadır, 17.188 yatak ve 34.467 battaniye sevk edilmiştir" denildi.

Ancak hâlâ bütün köylere ulaşılamamışken CNN Türk'te yapılan haber "Bu kadarı da fazla" dedirtti. Haberde CNN Türk canlı yayında konuşan ve "Gerçekten insanlar mutlu. Bu çadırları zamanında ve hızlı almaları insanları mutlu etmiş" diyen DHA muhabirinin, bir çadırın içine girerek insanlara birden fazla kez, "Mutlu musunuz peki?", "Mutlusunuz değil mi, bu çadırları aldınız, soba yanıyor, çayınızı demlediniz?" diye defalarca sorması, büyük tepki çekti.