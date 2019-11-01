Cinsel saldırıda bulunan öğretim görevlisi tutuklandı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde görev yapan öğretim görevlisi, cinsel saldırıdan tutuklandı.

Zonguldak'ta bir öğretim görevlisinin kendisine cinsel saldırıca bulunduğunu iddia eden bir kadın, polise giderek şikayetçi oldu. Gözaltına alınan öğretim görevlisi çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Kentte yaşayan S.D. arkadaşı olan ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Meslek Yüksek Okulu'nda öğretim görevlisi olarak görev yapan D.Y. ile evinde buluştu.

D.Y.'nin kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia eden kadın polise giderek şikayette bulundu.

S.D.'nin vücudunun çeşitli yerlerinde darp ve orluklar olduğu dosyada yer aldı.

D.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki işlemleri tamamlandıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.