Cinsel istismarcı polis serbest, intihara teşebbüs eden çocuk yoğun bakımda

Antalya’da 2010 yılında 7 yaşındaki çocuğa defalarca cinsel istismarda bulunan polis yıllar sonra yapılan yargılamada beraat etti. Beraata itiraz üzerine görülen ikinci duruşma öncesinde intihara teşebbüs eden çocuk şu anda yoğun bakımda. Mahkeme ise artık emekli olan polise 10 yıl ceza verdi ancak tutuklamadı. Avukat Erden karar itiraz edeceklerini söyledi.

Antalya’da 7 yaşındaki çocuğa cinsel istismar ve silahla tehditten yargılanan polisin beraatına yapılan itiraz sonucu yargılandığı davada 10 yıl hapis cezası verildi ancak mahkeme tutuklama kararı vermedi. Artık emekli olan polis serbestçe dolaşırken, dün akşam istismar mağduru çocuğun intihara teşebbüs ettiği ve şu anda yoğun bakımda olduğu öğrenildi.

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Başkanı Avukat Müjde Tozbey, Twitter’dan yaptığı açıklamada “Polis, 7 yaşındaki çocuğu istismar ettiği için beraat etti. Biz beraat kararına itiraz edip, yapılacak duruşmayı beklerken, çocuğun intihar ettiğini öğrendik. Annesi yanımda ağlıyor, bense karşımdaki duvarı izliyorum. Duruşmayı halen bekliyoruz. Tek aklıma gelen ise yazmak” dedi.

Tozbey duruşma çıkışında paylaştığı mesajda ise “İstismar mağduru çocuğumuz, yoğun bakımda mücadeleye devam ediyormuş. Duruşmadan çıktık, çocuğumuzun yanına gidiyoruz. İstismarcının elini kolunu sallayarak sokaklarda dolaşmasına ve düzenin istismarcıları korumasına engel olmak için mücadeleye devam edeceğiz. Çocuğumuz gibi” dedi.

'AİLE YOKSUL VE KİMSESİZ'

soL’un ulaştığı Tozbey Erden, mahkemenin polise çocuğun cinsel istismarından 10 yıl hapis cezası verdiğini ancak tutuklama kararı vermediğini söyledi. Erden karar itiraz edeceklerini ve sanığın tutuklanmasını talep edeceklerini söyledi.

Polisin zincirleme olarak cinsel istismarına uğrayan çocuğun ailesinin yoksul ve kimsesiz olduğunu, polisin tehdidi üzerine yıllarca yargıya başvuramadıklarını anlatan Erden, çocuğun ağır psikolojik sorunlar ve travmalar yaşaması üzerine psikiyatristlerin raporlarıyla suçun ortaya çıktığını ve olayın yıllar sonra yargıya taşındığını anlattı. Ancak mahkeme yıllar sonra yapılan yargılamada beraat kararı verdi.

SUÇ PSİKİYATRİSTLERCE ORTAYA ÇIKARILDI

Erden şunları söyledi:

Çocuk 2010 yılında 7 yaşında. Komşu da polis, ailece görüşüyorlar. Polis tarafından cinsel istismara uğruyor defalarca. Polis çocuğu ve aileyi tehdit ediyor. Aile korkuyor, aile yoksul ve kimsesiz. Yıllarca polisten kaçıyorlar. Karakola gidiyorlar. Fakat şikayet için gittiklerinde amir tarafından ‘Oradaki amiri tanıyoruz, iyi bir insandır, siz yanlış anlamışsınızdır’ deniliyor. Aile daha çok korkuyor. Yıllarca şikayetçi olamıyorlar. Çocuk yaşadığı istismar nedeniyle çok ağır travmalar geçiriyor. Çocuk psikiyatristleri tarafından rapor hazırlanıyor ve bu suç böyle ortaya çıkıyor. Polis hakkında yargılama başlıyor. Yargılama 2 yıl sürüyor. Polis cinsel istismarda bulunmamıştır denilerek beraat ediyor.

4 RAPORA RAĞMEN BERAAT

Erden mahkemenin beraat kararı verdiği dosyada 4 ayrı hastane ve kurumun çocuğun yaşadığı cinsel istismar nedeniyle ağır travmalar yaşadığına ve intihara bu nedenle meyilli olduğuna dair rapor olduğunu vurguladı.

Polisin beraat etmesi üzerine aile Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği’ne ulaştı ve dernek avukatlarınca beraata itirazda bulunuldu.

Bugün görülen itiraz duruşmasında ise polis yalnızca 10 yıl hapis cezası aldı ve serbestçe dolaşmaya devam edecek. Erden “Beraat kararına itiraz ettik, bugün üst mahkemede itirazımınız değerlendirme duruşması vardı. Çocuk dün intihara teşebbüs etti ve biz bugün duruşmaya girmeden önce öğrendik. Çocuk yoğun bakımda” dedi.

Savcının verdiği mütalaada sanık polis hakkında zincirleme şeklinde çocuğun birden fazla kez cinsel olarak istismar edilmesinden dolayı ve silahla tehdit edilmesinden dolayı cezalandırılmasını ve tutuklanmasını talep ettiğini belirten Erden “Fakat mahkeme savcının mütalaasını kısmen kabul etti. Çocuğun istismarından dolayı 10 yıl hapis cezası verdi, tutuklama karar vermedi” dedi.