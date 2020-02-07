Çin’den hayvan ithalatı geçici süreyle durduruldu

Sağlık Bakanı Koca yeni koronavirüs konusunda alınan önlemler kapsamında Çin’den hayvan ve hayvansal ürün ithalatının geçici süreyle durdurulduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni koronavirüs konusunda alınan tedbirler kapsamında Çin’den hayvan ithalatının geçici süreyle durdurulduğunu açıkladı.

Ankara’da yaptığı açıklamada Koca, “Çin’den her türlü canlı, cansız hayvan, hayvansal ürünler ve yan ürünlerinin ithalatının geçici süreyle durdurulması kararı aldık” dedi.

Koca, Dünya Sağlık Örgütü tarafından gelecek hafta koronavirüs salgınıyla ilgili düzenlenecek foruma Türkiye’den 3 temsilcinin katılacağını söyledi.

Bakan Koca iki gün önce başlayan, yurtdışından gelen tüm yolcuların havalimanlarında termal kameralarla kontrol edilmesi uygulaması kapsamında şu ana dek herhangi bir şüpheli vakaya rastlanmadığını belirtti.