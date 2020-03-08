Çin’de çöken otelin enkazından 49 kişi kurtarıldı

Çin’in Fujian eyaletinde çöken otelin enkazından 49 kişinin kurtarıldığı açıklandı. Otelde yeni koronavirüs hastaları karantina altında tutuluyordu. Kurtarılanlardan 5’inin durumu ağır.

China Daily gazetesinin haberine göre, Çin’in Fujian eyaletinin Çüencou kentinde 70 civarında kişinin bulunduğu otel, birinci katta yapılan onarım çalışmalarında meydana gelen kaza nedeniyle dün yerel saatle 19.30'da çökmüştü.

Yerel hükümet tarafından yeni koronavirüs (KOVİD-19) salgınının en yoğun olduğu Hubey eyaleti ile Cıciang eyaletinin bazı bölgelerinden gelen ve hastalarla temasa geçen kişilerin karantinada tutulması için kullanılan Şincia (Xinjia) Express Hotel’inden 9 kişi kendi imkanlarıyla çıktı.

Kurtarma çalışmalarında 42 kişi göçük altından çıkarıldı. Bu kişilerden 4’ü yaşamını yitirdi, 5’inin ise durumu ağır.

Bölgede arama kurtarma ve itfaiye ekiplerinin kurtarma çalışmaları sürerken binanın sahibinin ise gözaltına alındığı bildirildi.