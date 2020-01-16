Cinayetten bir gün önce karakoldan katil zanlısıyla birlikte evine gönderildi

Diyarbakır'da evli olduğu Gökhan Demirok tarafından öldürüldüğü belirtilen Melike Demirok'un cinayetten bir gün önce şiddet gördüğü için karakola başvurduğu, karakola çağrılan kocasıyla birlikte evine gönderildiği ortaya çıktı.

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi’nde evli olduğu Gökhan Demirok tarafından katledildiği belirtilen Melike Demirok’un, öldürülmeden bir gün önce karakola başvurduğu anlaşıldı.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, 8 Ocak günü akşam saatlerinde eşinden gördüğü şiddet nedeniyle can havliyle üzerindeki eşofman ve ayağında terlik ile kendini evden dışarı atan Melike Demirok, 5 gün boyunca gizlendi.

Eşinin izini sürebilmek için 9 Ocak günü karakola giden Gökhan Demirok ise, “25 bin TL paramı çaldı” suçlamasında bulunduğu Melike Demirok'un bulunmasını istedi.

Bir süre gizlenen Melike Demirok, kim oldukları öğrenilemeyen iki kadınla birlikte şiddet gördüğü eşinden şikayetçi olmak için 13 Ocak akşamı karakola gitti.

Ancak hakkında ihbarda bulunulduğunun anlaşılması üzerine polisler eşi Gökhan Demirok’a haber verdi. Karakola gelen Gökhan Demirok, ikna ettiği Melike Demirok'la birlikte karakoldan ayrıldı. Melike Demirok, bir gün sonra katledildi.

Kendisinden haber alamayan akraba ve komşularının ihbarı üzerine evine giden polisler, Demirok’un öldürüldüğünü tespit etti.



FAİL HÂLÂ ARANIYOR!

Demirok ile birlikte karakola giden kadınların ifadesinin alınmadığı öğrenilirken, Melike Demirok’un geçen yıl boşanmak istediği ancak aile baskısı ile boşanmaktan vazgeçtiği öğrenildi.

İşlenen cinayetle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında hakkında arama kararı çıkarılan katil zanlısı Gökhan Demirok'u arama çalışmaları sürüyor.

