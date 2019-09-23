CİMER'e bebek ölümleri soruldu: 'Kurum içi bilgi' diyerek sakladılar

Sağlık Bakanlığı Gaziantep İl Müdürlüğü’nün bebek ölümlerini 'kurum içi' bilgi diyerek kamuoyundan gizlediği ortaya çıktı.

Sağlık Bakanlığı'nın kurum için bilgi olduğunu belirterek bebek ölümleri ile ilgili bilgi vermediği ortaya çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2018 yılı verilerine göre bebek ölüm hızının en yüksek olduğu il binde 15.3 ile Gaziantep. Şehir genelinde her bin bebekten 15’i ölüyor.

Gaziantep’in Şahinbey Belediyesi’nin CHP’li meclis üyesi Uğur Kalkan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) başvurarak 2019 yılının ilk 6 ayında Gaziantep genelinde kaç adet bebek ölümü gerçekleştiğini ve yaşanan bebek ölümlerinin hastanelere dağılımını sordu.

Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre Kalkan’a Sağlık Bakanlığı Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü’nden gelen yanıtta, bilgi edinme kanunun uygulanmasına ilişkin esas ve usuller hakkındaki yönetmeliğin 12. ve 36. maddesine göre bilgilendirme yapılamayacağı belirtildi.