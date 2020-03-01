Cihatçılar 'uçak düşürdük' dedi, Suriye yalanladı

Serakib’de cihatçılar Suriye ordusuna ait bir savaş uçağını düşürdüğünü iddia ettikleri görüntüler paylaştı. Öte yandan düşürülenin TSK'ya ait insansız hava aracı olduğu söyleniyor.

Suriye’de cihatçılar orduya ait bir savaş uçağının düşürüldüğünü açıkladı.

Uçağın Suriye’ye ait Su-24 tipnde olduğu, Serakib-Neyrab civarında düşürüldüğü paylaşılırken, Suriye devlet haber ajansı SANA ise Serakib'de bir drone'un düşürüldüğünü yazdı.

SANA, Suriye'ye ait herhangi bir uçak ya da drone düşürülmediğini duyurdu.

Reuters’in aktardığına göre ise Suriye ordusu ülkenin kuzeybatısında hava sahasının kapatıldığını açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada da, “Militanların internet kaynaklarına dayandırılarak aktarılan, Rus Hava Kuvvetleri’ne ait Su-24 uçağının İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesi hava sahası üzerinde düşürüldüğü bilgisi yalan” denildi.

ANADOLU AJANSI VE İHA PAYLAŞIMINI KALDIRDI

Anadolu Ajansı (AA) ve İhlas Haber Ajansı (İHA) "rejim uçağı düşürüldü" haberlerini geri çekti.

Haberi, "İdlib'de Beşşar Esed rejimine ait bir uçak düşürüldü" diye paylaşan Anadolu Ajansı daha sonra bu paylaşımını kaldırdı.