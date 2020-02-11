'Cihatçılar İdlib'de yeni bir saldırı başlattı, helikopter düşürüldü' iddiası

İdlib'de cihatçıların Suriye ve Rusya'ya karşı TSK desteğiyle yeni bir harekata başladığı belirtiliyor. Bu kapsamda Suriye'ye ya da Rusya'ya ait olduğu öne sürülen bir helikopterin düşürüldüğü iddia edildi.

İdlib'de ÖSO ve diğer cihatçıların Suriye ve Rusya'ya karşı TSK'nın da desteğiyle yeni bir harekata başladığı belirtiliyor. Bu kapsamda Suriye'ye ya da Rusya'ya ait olduğu belirtilen bir helikopterin düşürüldüğü öne sürüldü. Bazı ÖSO'cu hesaplar helikopteri TSK'nın düşürdüğünü iddia ediyor. Konuya ilişkin henüz bir resmi açıklama yapılmadı. 'Cihatçılar İdlib'de yeni bir saldırı başlattı, helikopter düşürüldü' iddiasıhttps://t.co/MV2Iv9VmxV pic.twitter.com/uGW2gfqHAf — soL Haber (@solhaberportali) February 11, 2020