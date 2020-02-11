Cihatçılar İdlib'de yeni bir saldırı başlattı, helikopter düşürüldü

İdlib'de cihatçıların Suriye ve Rusya'ya karşı TSK desteğiyle yeni bir harekata başladığı belirtiliyor. Bu kapsamda Suriye'ye ait bir helikopterin düşürüldüğü açıklandı.

İdlib'de ÖSO ve diğer cihatçıların Suriye ve Rusya'ya karşı TSK'nın da desteğiyle yeni bir harekata başladığı belirtiliyor.

Bu kapsamda Suriye'ye ait olduğu belirtilen bir helikopterin düşürüldüğü öğrenildi.

Bazı ÖSO'cu hesaplar helikopteri TSK'nın düşürdüğünü öne sürdü.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Alınan son bilgilere göre; İdlib bölgesindeki An Nayrab’dan rejim unsurlarının çıktığı ve Rejime ait 1 helikopterin düştüğü öğrenilmiştir" denildi.