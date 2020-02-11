İdlib'de ÖSO ve diğer cihatçıların Suriye ve Rusya'ya karşı TSK'nın da desteğiyle yeni bir harekata başladığı belirtiliyor.
Bu kapsamda Suriye'ye ait olduğu belirtilen bir helikopterin düşürüldüğü öğrenildi.
Bazı ÖSO'cu hesaplar helikopteri TSK'nın düşürdüğünü öne sürdü.
'Cihatçılar İdlib'de yeni bir saldırı başlattı, helikopter düşürüldü' iddiasıhttps://t.co/MV2Iv9VmxV pic.twitter.com/uGW2gfqHAf
— soL Haber (@solhaberportali) February 11, 2020
BAKANLIKTAN AÇIKLAMA
Milli Savunma Bakanlığı resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Alınan son bilgilere göre; İdlib bölgesindeki An Nayrab’dan rejim unsurlarının çıktığı ve Rejime ait 1 helikopterin düştüğü öğrenilmiştir" denildi.
Alınan son bilgilere göre; İdlib bölgesindeki An Nayrab’dan rejim unsurlarının çıktığı ve Rejime ait 1 helikopterin düştüğü öğrenilmiştir.
— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 11, 2020