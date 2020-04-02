Cihangir İslam'dan Süleyman Soylu'ya: Allah belanı versin

Saadet Partisi'nden istifa eden bağımsız milletvekili Cihangir İslam, Süleymen Soylu'nun belediyelerin bağış toplamasını engellemesine 'Allah belanı versin' diyerek tepki gösterdi.

Bağımsız milletvekili Cihangir İslam, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya tepki gösterdi.

İslam, belediyelerin bağış toplamasını engelleyen bir genelge çıkaran Soylu'ya "Allah belanı versin" dedi.

İslam, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "TBMM kürsüsünde söylediğim 'Allah belanı versin' ifadesi bir kişiye, gruba yönelik değil bir aktarımdı. Şimdi CNNTURK'de belediye yardımları konusunda @suleymansoylu'yu dinliyorum. Bir insan, hekim ve siyasetçi olarak gönül rahatlığı ile kendisine söylüyorum: Allah belanı versin" ifadesini kullandı.