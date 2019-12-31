Cihan Can’ı ezen polis serbest bırakıldı: 'Odun sandım...'

Cihan Can’ı ezerek ölümüne sebebiyet veren zırhlı araç sürücüsü H.A., savcılığın tutuklama talep etmesine rağmen 'Aracın odunlar üzerinden geçtiği için sarsıntı olduğunu düşündüm' savunması sonrası serbest bırakıldı.

Diyarbakır’da 27 Aralık’ta HDP Diyarbakır İl Örgütü önüne çevik kuvvet ekibi taşıyan zırhlı otobüsün çarptığı İnşaat Mühendisi Cihan Can’ı “taksirle öldürmek”ten gözaltına alınan şüpheli polis H.A., savcılığın tutuklama istemine rağmen serbest bırakıldı. Olaydan sonra gözaltına alınan H.A.’nın götürüldüğü Bağlar Polis Merkezi’nde verdiği ifadede, görmediğini ileri sürdüğü Can’ı ezmesine ilişkin, “Aracın odunlar üzerinden geçtiği için sarsıntı olduğunu düşündüm” dedi. Can ailesinin avukatı Fuat Coşacak, şüpheli polisin lehine hazırlanmış bir ifadeyle emniyet ve savcılıkta ifade verdiğini kaydetti.



'ODUN OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜM'



Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, olayın ertesi günü şüpheli polis H.A., polis merkezinde verdiği ifadesinde, olay günü HDP Diyarbakır İl Örgütü önündeki tedbir görevine gittiklerini söyledi. Turgut Özal Bulvarı'ndan HDP binasına gitmek için dönüş yaptığı sırada arabada bir sarsıntı hissettiğini belirten H.A., “Sürekli HDP il binası önündeki göreve gittiğim için olayın meydan geldiği yere yakın ekmek fırını olduğunu biliyordum. Daha önce fırına ait odunların yola fırladığı ve üzerinden geçtiğimiz olmuştur. Odunların yağmur dolayısıyla yola girmiş olduğunu düşündüm. Aracın odunlar üzerinden geçtiği için sarsıntı olduğunu düşündüm. Bu sırada fren yaptım yağmur dolayısıyla araç biraz daha ilerledi. Bu sırada bir sarsıntı daha oldu. Aracı durdurdum” diyerek, Can’ı hiç görmediğini iddia etti. Can’a çarptıklarını ancak arabadan inen diğer polislerin aracın altına bakmasıyla fark ettiklerini ileri süren H.A., “Vatandaş arka tekerin arka kısmında olduğu için aracı biraz daha öne alarak yaralı vatandaşa daha rahat bir şekilde müdahale etmesini sağladım” dedi.



'POLİSİ KURTARMA' SORUŞTURMASI

Can ailesi avukatı Fuat Coşacak, çarpma olayında adli ve idari soruşturmalarda kolluk kuvvetleri ve amirlerinin şahısla ilgili yapılan soruşturmada tarafsız ve bağımsız olarak hareket etmeleri, adli makamların ise karar verme noktasında şüphelinin kolluk görevlisi olmasına bakılmaksızın, maddi gerçekliğe göre karar vermesi gerektiğini söyledi. Ancak şu ana kadar soruşturma dosyasının “Kendileri çalıp kendileri oynamış” şeklinde hazırlandığına işaret eden Coşacak, “Şüpheliyi kurtarmaya yönelik ne varsa, lehine hazırlanmış bir ifade ile kolluk ve savcılıkta ifade verdikleri görülmektedir” dedi. Zırhlı araç sürücüsü H.A.’nın ifadesindeki "odun" benzetmesine değinen Coşacak, “Koskoca bir adamı, odun parçasına benzetip üzerinden geçtiğine dair ifade, hayatın olağan akışına aykırıdır” diye konuştu.

POLİSİN SERBEST BIRAKILMASINA İTİRAZ

Yaşanan olayın cezasızlıkla sonuçlanmaması için basına, barolara ve insan hakları kuruluşlarına "davaya dahil olma" çağrısında bulunan Coşacak, “Faillerin cezasız kalmaması ve coğrafyamızda elini kollunu sallayarak, rahat dolaşmaması için yasa ne gerekiyorsa yapacağız” diyerek, H.A’nın serbest bırakılmasına karşı itirazda bulunacaklarını dile getirdi.